Πειραιάς: Θάνατος 58χρονου οδηγού ταξί στο λιμάνι

Κοινωνία

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Διενέργεια νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης, εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο 58χρονος οδηγός ταξί χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

