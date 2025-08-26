Πάτρα: Συνελήφθη ένας άνδρας για βιασμό ανήλικης

Στη σύλληψη ενός άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς, Έλληνας υπήκοος, βρισκόμενος χθες Δευτέρα το μεσημέρι σε σπίτι συγγενικού προσώπου της ανήλικης, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και στη συνέχεια, με την άσκηση σωματικής βίας, τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.