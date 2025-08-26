Διαρροή φυσικού αερίου στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Συναγερμός σήμανε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στο πάρκινγκ P1 (στάθμευση μικρής διάρκειας) εργάτες χτύπησαν τον αγωγό του φυσικού αερίου.

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό ελήφθησαν μέτρα για την αποτροπή ατυχήματος.

Αυτό συνέβη περίπου στις 15:00 το μεσημέρι και αμέσως η διεύθυνση του αεροδρομίου προχώρησε σε συνεργασία με την Τροχαία σε απαγόρευση της κυκλοφορίας στις Αφίξεις και σε όλο το οδικό δίκτυο.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο σημείο που προκλήθηκε η διαρροή και η εκτόνωση του αερίου στον αγωγό, οι αρχές προέβησαν σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.