Φωτιά τώρα στην Παιανία

Φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή στα όρια της Κάντζας και της Παιανίας, στην Ανατολική Αττική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, ενώ οι φλόγες ήταν ορατές από σημεία της Αττικής Οδού.

Κατά τις τελευταίες πληροφορίες, η εικόνα από το μέτωπο είναι βελτιωμένη τα τελευταία λεπτά, καθώς δυνάμεις της Πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν γύρω από την πυρκαγιά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Παιανίας Γ. Σαμωνάς σημείωσε πως είναι μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και επεσήμανε ότι είναι κάπως καλύτερη η εικόνα. «Πάμε προς το καλύτερο» επεσήμανε και επανέλαβε πως είναι μεγάλη η κινητοποίηση.

Τόνισε, δε, πως δεν υπάρχει κάποια εκκένωση, ωστόσο όλοι είναι σε εγρήγορση, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία.

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Παιανίας Μ. Γιαννάκου επεσήμανε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν πληροφορίες από την Πυροσβεστική για ζημιές σε σπίτια.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Νωρίτερα, μέσω προειδοποιητικού μηνύματος που εστάλη από το 112 στις 4.29 μ.μ., οι κάτοικοι της περιοχής Παλαιοπαναγιά Παιανίας κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, λόγω της πυρκαγιάς.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν και εναέρια μέσα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Παιανία Αττικής και επιχειρούν 167 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της #1ης_ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές , 4 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2025

Ειδικότερα, μετά και την ενίσχυση των δυνάμεων, κινητοποιήθηκαν 167 πυροσβέστες με 48 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή της με τον παράδρομο της Αττικής Οδού.