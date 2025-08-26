ΕΟΔΥ: Τι απαντά σε δημοσιεύματα για διασπορά Ασπέργιλλου στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

Απάντηση σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «εκτεταμένη διασπορά Ασπέργιλλου» στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», δίνουν πηγές του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι από το πόρισμα που συνέταξε ο Οργανισμός κατόπιν αυτοψίας (17/07/2025) «δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί πλήρως από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναφερθεί δημόσια στο έγγραφο του ΕΟΔΥ, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού είναι απόλυτα διασφαλισμένη.

Τέλος η Διοίκηση του ΕΟΔΥ καταγγέλλει ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας. Δηλώνουμε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή. Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών στον Άγιο Σάββα παραμένουν αδιαπραγμάτευτες».