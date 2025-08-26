Σαν σήμερα η Μάχη του Μαντζικέρτ – Η ήττα που άνοιξε το δρόμο των Τούρκων στη Μικρά Ασία

Για τους Έλληνες είναι η πρώτη Μικρασιατική Καταστροφή, για την Τουρκία του Ερντογάν ένας λόγος πανηγυρισμών. «Η νίκη στο Ματζικέρτ αποτέλεσε όχι μόνο στρατιωτικό θρίαμβο, αλλά και τη στιγμή που οι Τούρκοι απέκτησαν μόνιμη παρουσία στην Ανατολία» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος στο μήνυμά του για την 954η επέτειο της Μάχης του Ματζικέρτ.

Σαν σήμερα, 26 Αυγούστου του 1071, ο βυζαντινός στρατός υπέστη συντριπτική ήττα από τους Σελτζούκους Τούρκους. Η μάχη στο Μαντζικέρτ, το σημερινό Μαλαζγκίρτ στην ανατολική Τουρκία*, ουσιαστικά άλλαξε το ρου της Ιστορίας στην περιοχή της Μικράς Ασίας και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο τον μεσαιωνικό κόσμο.

Αλπ Αρσλάν, το ηρωικό λιοντάρι

Ο Αλπ Αρσλάν –ή αλλιώς, Μουχάμαντ ιμπν Νταούντ– δισέγγονος του Σελτζούκ, του γενάρχη της δυναστείας των Σελτζούκων, ήταν σουλτάνος της Μεγάλης Σελτζουκικής Αυτοκρατορίας από το 1063 ως το 1072. Πήρε το προσωνύμιο «Ηρωικό λιοντάρι» (αυτό σημαίνει Αλπ Αρσλάν) από τις συνεχείς νίκες που κατοχύρωσαν την κυριαρχία του στην Ανατολή.

Η αυτοκρατορία του εκτεινόταν από τον ποταμό Αμού Ντάρια στην Κεντρική Ασία μέχρι τον Τίγρη στη Μέση Ανατολή. Μεγάλος όμως στόχος ήταν η κατάκτηση της πρωτεύουσας της Καππαδοκίας, της Καισάρειας.

