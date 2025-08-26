Logo Image

Συνελήφθη οδηγός ταξί – Κατηγορείται ότι χρέωσε επιβάτιδα 110 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο–Πειραιάς

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου: Nikos Libertas / SOOC

Ο 54χρονος οδηγός ταξί κατηγορείται για είσπραξη κομίστρου άνω του διπλάσιου του προβλεπόμενου

Στη σύλληψη ενός οδηγού ταξί προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, για υπερχρέωση επιβάτιδας στη διαδρομή Αεροδρόμιο–Πειραιάς.

Εισέπραξε 110 ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οδηγός, το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου 2025, μετέφερε επιβάτιδα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά, χρεώνοντάς της 110 ευρώ, ποσό που υπερέβαινε κατά πολύ τη νόμιμη ταρίφα.

Ο 54χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα, καθώς αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η δικογραφία σε βάρος του σχηματίστηκε από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

