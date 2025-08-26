Συνελήφθη οδηγός ταξί – Κατηγορείται ότι χρέωσε επιβάτιδα 110 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο–Πειραιάς

Στη σύλληψη ενός οδηγού ταξί προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, για υπερχρέωση επιβάτιδας στη διαδρομή Αεροδρόμιο–Πειραιάς.

Ο 54χρονος οδηγός ταξί κατηγορείται για είσπραξη κομίστρου άνω του διπλάσιου του προβλεπόμενου.

Εισέπραξε 110 ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οδηγός, το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου 2025, μετέφερε επιβάτιδα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά, χρεώνοντάς της 110 ευρώ, ποσό που υπερέβαινε κατά πολύ τη νόμιμη ταρίφα.

Ο 54χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα, καθώς αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η δικογραφία σε βάρος του σχηματίστηκε από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.