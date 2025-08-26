Αίγινα: 79χρονη πέθανε σε παραλία χωρίς ποτέ να σπεύσει ασθενοφόρο

Σοβαρά ερωτηματικά γεννά η υοπόθεση της 79χρονης που πέθανε σε παραλία της Αίγινας την περασμένη Παρασκευή χωρίς ποτέ να σπεύσει σε βοήθειά της κάποιο ασθενοφόρο.

Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο υπ. Υγείας, είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της, ωστόσο όπως επιβεβαιώθηκε ποτέ δεν έφτασε στην παραλία του συμβάντος ασθενοφόρο λόγω έλλειψης οδγού.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, άσφυγμη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Παρά τις προσπάθειες ιδιώτη ιατρού που βρισκόταν στην παραλία και του ναυαγοσώστη η γυναίκα κατέληξε. Στο ΚΥ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός (αν και υπηρετούν 3) και η εφημερεύουσα ιατρός κάλεσε στο κινητό τους και τους 3 οδηγούς, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς.

Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ως προς την είδηση αυτή: https://t.co/QYUcjGqN3E η ενημέρωση που είχα από την 2η ΥΠΕ ήταν η εξής: «Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 25, 2025

Η θανούσα μεταφέρθηκε από την Παραλία από το Γραφείο Τελετών. Διετάχθη ήδη ΕΔΕ για τη διερεύνηση του συμβάντος» Αν και η άτυχη συνάνθρωπος μας, ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι, ούτε υπεκφυγή. Καθήκον μας να δίνουμε σε όλους την ιδανική ευκαιρία που δικαιούνται, όταν είναι να δώσουν αυτή την μάχη. Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Σκάι, αναφέρουν ότι από τους τρεις οδηγούς, οι δύο βρίσκονταν σε άδεια, ενώ ο τρίτος δεν απαντούσε στο τηλέφωνο.

Από την πλευρά της, η Μαίρη Αγρογιάννη μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, μιλώντας στο OPEN ανέφερε ότι υπάρχουν τρεις κενές οργανικές θέσεις οδηγού για το ΚΥ του νησιού.

«Με τρεις οδηγούς δεν μπορούν να καλυφθούν βάρδιες ενός μήνα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δουλεύουν συνεχώς για έναν μήνα. Μιλάμε για ένα νησί με 13.000 μόνιμους κατοίκους που το καλοκαίρι ο πληθυσμός του εκτοξεύεται», σημείωσε.

«Η πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο είναι μια πολιτική μετακινήσεων, μια λογική “να καλύψω ένα κενό, δημιουργώντας αλλού ένα κενό” και αυτό που αξίζει να επισημανθεί για το Κέντρο Υγείας της Αίγινας είναι ότι πριν μερικές ημέρες, μετά τις καταγγελίες για έλλειψη νοσηλευτών και γιατρών, το υπουργείο αποφάσισε να μετακινήσει από το Θριάσιο εκδικητικά έναν νευροχειρούργο, αφήνοντας κενές εφημερίες σε ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής και να το στείλουν σε μια δομή που δεν έχει οργανική θέση νευροχειρούργου. Και αυτό έγινε γιατί ο συγκεκριμένος συνάδελφος έδωσε ως όφειλε αναρρωτική άδεια σε έναν γιατρό του Κέντρου Υγείας που είχε σοβαρό πρόβλημα».

Το ΚΥ Αίγινας διαθέτει και τέταρτο οδηγό, ο οποίος όμως βρίσκεται με μετάθεση εκτός νησιού. Οι τρεις άλλοι δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις βάρδιες. Έτσι, το νησί των χιλιάδων μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών μένει μερικά απογεύματα την εβδομάδα χωρίς ασθενοφόρο, σύμφωνα με τις καταγγελίες.