Π. Σφαέλος (ΚΕΔΙΣΑ) στο Naftemporiki TV: Η Τουρκία προσπαθεί να κατοχυρώσει δικαιώματα εξόρυξης μέσω τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία επιχειρεί να κατοχυρώσει δικαιώματα εξόρυξης σε μία θαλάσσια ζώνη, στην οποία δεν θα είχε δικαιώματα εάν δεν υπήρχε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά από την άλλη προσπαθεί να μην αφήσει την Ελλάδα να κάνει εξορύξεις ή την πόντιση ενός καλωδίου».

Αυτό εκτιμά ο Παναγής Σφαέλος, διευθυντής ερευνών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ) και πρόεδρος Ευρωπαίων δημοσιογράφων, μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, ενώ σε ό,τι αφορά τις κινήσεις της Ελλάδας σημείωσε πως «αυτό που μπορεί ακόμα να προωθήσει η Ελλάδα είναι το θέμα με τη συνεργασία με την Αίγυπτο όπως και με τις άλλες χώρες της Μεσογείου. Έτσι μπορούμε να κινηθούμε σε κάποια επίπεδα και να διεκδικήσουμε κάποια κομμάτια από αυτά που μας αναλογούν».

Στην ερώτηση εάν επαληθευτούν τα σενάρια που θέλουν αυτό (τουρκολιβυκό) να επικυρώνεται την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο κ. Σφαέλος απάντησε πως «αυτό θα είναι μία αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα. Διότι ‘νομιμοποιεί’ μία παράνομη κατάσταση και διεμβολίζει την δική μας ΑΟΖ. Γενικότερα όμως δημιουργεί θέματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, ο κ. Σφαέλος εκτίμησε ότι δύσκολα θα υπάρξει συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι καθώς οι δύο ηγέτες τρέφουν μεγάλη αντιπάθεια ο ένας για τον άλλον.