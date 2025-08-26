Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι – Συνεδριάζουν εκτάκτως στον Τύρναβο

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες απώλειες στο ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά των προβάτων και αγωνιούν για την επόμενη μέρα λόγω της έξαρσης της ζωονόσου.

Εκπρόσωποι του κλάδου χαρακτηρίζουν εκρηκτική την κατάσταση και προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στην αγορά με ανατιμήσεις και ελλείψεις στο κρέας και στη φέτα.

Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας ζητούν άμεση στήριξη της πολιτείας και δραστικά μέτρα και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούν σήμερα σύσκεψη στον Τύρναβο για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

«Οι ζωονόσοι θερίζουν – Απειλείται η κτηνοτροφία όλης της χώρας»

«Δυστυχώς εδώ και έναν χρόνο και κάποιους μήνες οι ζωονόσοι θερίζουν και αφανίζουν τα κοπάδια μας. Η έξαρση πλέον είναι σε τεράστιο βαθμό, βλέπουμε κρούσματα σε δήμους οι οποίοι ήταν καθαροί, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή απειλείται η κτηνοτροφία όλης της χώρας» δήλωσε ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

«Δυστυχώς το σχέδιο της εκρίζωσης φαίνεται να μην πετυχαίνει. Σήμερα ήρθαμε να αποφασίσουμε αν θα προτείνουμε και άλλα μέτρα που συνδέονται με τον εμβολιασμό. Είμαστε στο σημείο που πρέπει να συζητήσουμε τα πάντα… Εμείς θα φύγουμε από εδώ παίρνοντας αποφάσεις» ανέφερε.

Αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Ο κ. Μπαλούκας σημείωσε πως θα ζητηθεί πριν από τη ΔΕΘ οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας να δώσουν οι ίδιοι εικόνα στον πρωθυπουργό για το τι συμβαίνει στην κτηνοτροφία. «Πρέπει ο πρωθυπουργός ο ίδιος να καταλάβει τι πάει να χαθεί αυτή τη στιγμή για τη χώρα» υπογράμμισε προσθέτοντας πως σε λίγο τα τυροκομεία δεν θα έχουν γάλα για να παράγουν φέτα.

Ερωτηθείς σχετικά απάντησε δε πως «αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση θα συζητηθεί και το κομμάτι των κινητοποιήσεων».

Ενημερωτική σύσκεψη στην Ελασσόνα με τη συμμετοχή του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα

Με φόντο τις παραπάνω εξελίξεις, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, συγκαλεί αύριο το μεσημέρι ενημερωτική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων, στην αίθουσα «Δημάρχου Β. Φαρμάκη» στην Ελασσόνα. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, ανώτατα στελέχη του ΥΠΑΑΤ και εξειδικευμένοι επιστήμονες, ενώ έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών οργανώσεων της Θεσσαλίας, κτηνοτρόφοι και τοπικοί φορείς.

Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των συλλογικών τους φορέων για την ακριβή εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν: