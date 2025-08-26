Γυναικοκτονία στον Βόλο: Προφυλακιστέος ο 40χρονος – Τι υποστήριξε

Προφυλακιστέος κρίθηκε έπειτα από την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας 36χρονης στον Βόλο.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο 40χρονος μέσω απολογητικού υπομνήματος υποστήριξε ότι μετάνιωσε και ότι σκέφτηκε στο κρατητήριο να βάλει τέλος στη ζωή του. Ισχυρίστηκε, δε, ότι δεν ήταν βίαιος απέναντι στη σύζυγό του στο παρελθόν.

Κατά την ΕΡΤ, ο 40χρονος μέσω του υπομνήματός που δόθηκε στον ανακριτή υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ενήργησε «εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβει τι έκανε», χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό εργαλείο από την ψησταριά του σπιτιού.

Η δικηγόρος που βρίσκεται στον Βόλο για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, Αντωνία Μπαλλούς, τόνισε πως η οικογένεια της άτυχης γυναίκας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία για την κηδεία. “Το θύμα έχει υποστεί πέρα από τη στυγερή δολοφονία και μια κακοποιητική και παραβατική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης”, ανέφερε, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του κατηγορούμενου. Είπε επίσης ότι δεν υπήρχε επίσημο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, αλλά υπήρχαν περιστατικά βίας στην Αλβανία, τα οποία είναι καταγεγραμμένα, ενώ τόνισε πως «σπιλώνεται η μνήμη της κατά τρόπο άδικο και εξευτελιστικό».

Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι). Διαπιστώθηκε επίσης -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Η γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των σοκαρισμένων παιδιών τους.

Εισαγγελική εντολή για το θέμα επιμέλειας των παιδιών

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Τα ανήλικα παιδιά είναι ηλικίας 6, 13 και 16 ετών, ενώ υπάρχει και μία ενήλικη αδερφή 18 ετών.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί κατεπειγόντως και κατά προτεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών.