Υπόθεση Novartis: Εμμένει η Μ. Μαραγγέλη στην κατάθεσή της για πολιτικά πρόσωπα που ισχυρίστηκε ότι δωροδοκήθηκαν

Με την απολογία της Μαρίας Μαραγγέλη, της μιας εκ των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη για την υπόθεση της Novartis.

Είναι η πρώτη φορά που η κατηγορούμενη εμφανίζεται στο δικαστήριο από τότε που άρχισε η ακροαματική διαδικασία.

Κατά την απολογία της ενέμεινε σε όσα είχε καταθέσει και στους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς για πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία ισχυρίστηκε ότι δωροδοκήθηκαν από τον φαρμακευτικό κολοσσό.

«Έχω προσκομίσει πολλά στοιχεία, το 2013 ο Φρουζής συνάντησε τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτα συνάντησε τον Δ. Πτωχό με τον οποίο είχε αναπτύξει στενή σχέση και μέσω αυτού κλείστηκε το ραντεβού. Λίγες μέρες μετά με πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού και μου είπαν να έχει μαζί του την ταυτότητα.

Ο κ. Φρουζής ήρθε στο γραφείο έχοντας μαζί του τη βαλίτσα που χρησιμοποιούσε, τροχήλατη μου ζήτησε να ετοιμάσω ένα non papper με τις απαιτήσεις που θα έθετε στο ραντεβού με τον κ. Σαμαρά . Όταν άνοιξα τη βαλίτσα είδα μέσα στην τσάντα δεσμίδες χρημάτων. Προς έκπληξή μου… Η βαλίτσα τοποθετήθηκε από εμένα στο πορτμπαγκάζ. Μετά με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να ενημερώσω τη γραμματέα του κυρίου Σαμαρά να τον διευκολύνουν για την είσοδο του στο Μέγαρο Μαξίμου και έτσι το αυτοκίνητο μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Όταν γύρισε άνοιξε την τσάντα και έβγαλε κάποια έγγραφα και τα χρήματα δεν ήταν εκεί. Ήταν άδεια.Όταν άνοιξα την τσάντα και είδα τα λεφτά προσπάθησα να δείξω ψύχραιμη και να δείξω ότι δεν συνέβαινε κάτι. Εξάλλου ήταν καθημερινότητα τα χρήματα στο γραφείο του Φρουζή και ήταν γνωστές οι πρακτικές που πετυχαίνει τους στόχους η Novartis, ανέφερε η κατηγορούμενη.

Όπως ισχυρίστηκε στόχος της εταιρείας ήταν να αποπληρωθούν τα χρέη της και να μπουν και κύρια φάρμακα στην αγορά.

«Υπήρχε το Harvard project στο οποίο έπαιξε ρόλο ο Γιάννης Στουρνάρας . Όλες αυτές οι καταθέσεις που δόθηκαν έγιναν με μεγάλο πρεσάρισμα, φόβο, άγχος, ατελείωτες ώρες» είπε η Μαρία Μαραγγελη και πρόσθεσε: «Είμαι άδικα σε αυτή τη θέση γιατί αυτά που είπα ήταν για πολιτικά πρόσωπα, το πολιτικό σύστημα το οποίο τώρα πρέπει κάποιον να ενοχοποιήσει. 10 ολόκληρα χρόνια είμαι μια ζωντανή νεκρή γιατί κουβαλάω το βάρος δύο παιδιών που δέχθηκαν μπούλινγκ από τα δημοσιεύματα».

Η Μαρία Μαραγγέλη κατά την απολογία της αναφέρθηκε και στην κλήτευσή της να καταθέσει στην εισαγγελία διαφθοράς.

«Στα μέσα του 2017 η εταιρεία συγκέντρωσε όλο το προσωπικό στο αμφιθέατρο παρουσία του νομικού τμήματος και μας ενημέρωσαν ότι η εταιρεία βρισκόταν υπό τον έλεγχο των αμερικανικών αρχών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και μας ζήτησε να έχουμε έγγραφα και non paper για να τα δώσουμε αν μας ζητηθούν… Μια ημέρα βρήκα στο γραφείο μου θυροκολλημένη μια κλήση από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς. Συνειδητά κατευθείαν πήγε το μυαλό μου σε αυτά που μας είχαν πει και μου είπε η προϊσταμένη του νομικού τμήματος ότι γίνεται έρευνα και στην Ελλάδα. Τέλος Οκτωβρίου 2017 πήγα στην Εισαγγελία και μου ζήτησαν να καταθέσω γιατί ήμουν ο άνθρωπος κλειδί με βάση όσα είχαν στη διάθεσή τους. Εγώ τους είπα για τον φόβο μου.

Πρόεδρος: Όταν καταθέτετε για βαλίτσα που φτάνει στον πρωθυπουργό είναι πολύ σοβαρό.

Μαραγγέλη: Σκοπός μου δεν ήταν να κινηθεί δίωξη ,δεν έχω μένος μαζί τους. Ήθελα μόνο να τα πω για να βγουν από πάνω μου.

Πρόεδρος: Αυτό που λέτε ήταν αντιφατικό, με το να λέτε ότι μπήκε βαλίτσα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μαραγγέλη: Είναι σοβαρά …Υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας σε τρεις συναντήσεις με τον Άδωνι Γεωργιάδη .Μια φορά ο Φρουζής είπε θα περάσω να αφήσω το φάκελο. Πήγαμε στο υπουργείο .Ήμουν στη συνάντηση και είδα τον φάκελο που δόθηκε μπροστά μου σε γραμματέα ..Και δεύτερη φορά δόθηκε παρουσία μου φάκελος στο υπουργείο Υγείας .Την τρίτη φορά ο Φρουζής μπήκε μόνος του, μπήκε μέσα και έδωσε το φάκελο . Οι δεσμίδες των χρημάτων που έμπαιναν στον φάκελο όταν φεύγαμε από την Novartis , ήταν των 70,50,20 ευρώ. Ήταν μεταφορά χρημάτων ξεκάθαρα .Ήταν η λεγόμενη win win σχέση. Η ίδια σχέση υπήρχε με την εταιρεία και με τον Γιάννη Στουρνάρα .

Η μαμά εταιρεία διοχέτευσε μεγάλο ποσό σε όλα τα τμήματα. Ήταν σαν χταπόδι… Έτσι ώστε να εκτελεστεί το πρόγραμμα Harvard project. Σύμφωνα με αυτά που έλεγε ο Φρουζης έγιναν όλα αυτά..Στον Σαμαρά δεν ήμουν μπροστά αλλά όταν γύρισε μου είπε ότι παραδόθηκαν και γύρισε ικανοποιημένος.

Πρόεδρος: Για ποιο λόγο να σας εμπιστευτεί τόσο πολύ;

Μαραγγέλη: Ήμουν έμπιστο πρόσωπο για εκείνον .

Αναφερόμενη στον Ανδρέα Λοβέρδο, η κατηγορούμενη υποστήριξε: «Η σχέση χτίστηκε βήμα βήμα μέσω Μανιαδάκη και Μανία. Στα μέσα του 2011 που υπήρχε ο μεγάλος στόχος να μπουν δύο μεγάλα φάρμακα στην αγορά δόθηκαν χρήματα μέσω Βουλκίδη εγώ δεν ήμουν μπροστά .Ο ίδιος μου έλεγε ότι τα χρήματα δόθηκαν, ο στόχος επιτεύχθηκε. Γιατί ο Φρουζής πάντα διατυμπάνιζε τους στόχους του γιατί από αυτά κρινόταν.

Ο Φρουζής είχε φέρει την εταιρεία σαν να ήταν κράτος εν κράτει. Η εταιρεία ήταν το κράτος ..Οι πολιτικές αποφάσεις επί υπουργίας Γεωργιάδη και Λοβέρδου έρχονταν σε draft και γίνονταν διορθώσεις και παρεμβάσεις για να γίνουν όλα προς το συμφέρον της εταιρείας. Και πριν πάνε οι αποφάσεις στο τυπογραφείο, έρχονταν οι αποφάσεις σε εμάς. Ήμασταν αυτοί που ήλεγχαν τις αποφάσεις πριν βγουν .

Για τον Μάριο Σαλμά

«Το ίδιο συνέβαινε και με τον κ. Μάριο Σαλμά. Οι συναντήσεις γινόντουσαν στο γραφείο του Σαλμά. Όταν επέστρεψε από συναντήσεις του με τον κ. Σαλμά τον έλεγε αχάριστο και οι σχέσεις τους διαταράχτηκαν γιατί εκείνος είχε προσκολληθεί σε άλλη εταιρεία».

Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Όπως υποστήριξε η κ. Μαραγγελη «κατά τον Φρουζή δόθηκαν 200.000 ευρώ για τα εμβόλια Η1Ν1. Δεν ήμουν μπροστά. Ο ίδιος μου είπε ότι τα παρέδωσε. Και εδώ έγινε με βαλίτσα. Εδώ μου είχε πει το ποσό. Για τον κύριο Σαμαρά δεν μου είπε το ύψος του ποσού, αλλά ήταν αρκετά».