Οπλοστάσιο σε κάδο σκουπιδιών στην Καισαριανή: Χειροβομβίδα, βλήματα όπλου και…χριστιανικές εικόνες (φωτογραφίες)

Εικόνες που παραπέμπουν σε οπλοστάσιο πολέμου αντίκρυσε τα ξημερώματα στην Καισαριανή ένας πολίτης σε κάδο απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει άμεσα την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, συνοδευόμενοι από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Η έρευνα αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό –και συνάμα ανησυχητικό– εύρημα: μέσα στον κάδο βρέθηκε πλήθος όπλων, πυρομαχικών αλλά και θρησκευτικών εικόνων.

Τα ευρήματα

Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

2 οξειδωμένοι μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας,

εκρηκτική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μαζί με το πυροδοτικό,

εκρηκτική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μαζί με το πυροδοτικό, 10- οξειδωμένες κεφαλές από βλήματα όλμου,

διάφορα οξειδωμένα ούρια από βλήματα όλμου,

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός,

διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων Β’ παγκόσμιου πολέμου,

3- κορμοί από περίστροφο οξειδωμένο,

σιδερένιος κορμός από υποπολυβόλο Β’ Παγκόσμιου πολέμου,

διάφορες φυσιγγιοθήκες

κλείστρα από διάφορα όπλα Β’ Παγκόσμιου Πολέμου

κορμός από πολυβόλο,

2- σιδερογροθιές, ζευγάρι χειροπέδες -2- πτυσσόμενα γκλοπ,

διάφορα εξαρτήματα όπλων και

14- θρησκευτικές χριστιανικές εικόνες.

ΕΛ.ΑΣ.



Τι ερευνάται

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξέταση, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχει αναλάβει την προανάκριση. Οι Αρχές διερευνούν τόσο την προέλευση όσο και τον σκοπό της απόρριψης του υλικού, το οποίο φαίνεται να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η υπόθεση προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς συνδυάζει ενεργά πυρομαχικά με ιστορικά κατάλοιπα, ενώ παραμένει άγνωστο πώς και γιατί βρέθηκαν συγκεντρωμένα σε κάδο σκουπιδιών σε κατοικημένη περιοχή.