Πρωτοσέλιδα: Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ στις εφημερίδες της Τρίτης

Μπορείτε να δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών, αθλητικών και τοπικών εφημερίδων, ΕΔΩ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Νέες “εκπτώσεις” ασφαλιστικών εισφορών”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΕΤΗΡΑΣ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Αιτήσεις τώρα για 1.254 προσλήψεις”
ΕΣΤΙΑ: “Ερευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατάχρηση 11,9 εκατ. στην ανακύκλωση”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Μεγαλύτερη κληρονομιά θα παίρνουν οι σύζυγοι”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης! Σύμμαχος δεν είναι το κράτος-τρομοκράτης”
ΤA NEA: “Αποκωδικοποίηση-ΠΩΣ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ. ΣΤΗ ΔΕΘ”
ΚONTRA: “ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”