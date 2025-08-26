Πρωτοσέλιδα: Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ στις εφημερίδες της Τρίτης

Μπορείτε να δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών, αθλητικών και τοπικών εφημερίδων, ΕΔΩ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Νέες “εκπτώσεις” ασφαλιστικών εισφορών”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΕΤΗΡΑΣ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Αιτήσεις τώρα για 1.254 προσλήψεις”

ΕΣΤΙΑ: “Ερευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατάχρηση 11,9 εκατ. στην ανακύκλωση”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Μεγαλύτερη κληρονομιά θα παίρνουν οι σύζυγοι”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης! Σύμμαχος δεν είναι το κράτος-τρομοκράτης”

ΤA NEA: “Αποκωδικοποίηση-ΠΩΣ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ. ΣΤΗ ΔΕΘ”

ΚONTRA: “ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”