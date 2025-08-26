Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας με βρέφος αντιμέτωπος με διαρρήκτη με κατσαβίδι

Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι, όταν ένας πατέρας με το μωρό του στην αγκαλιά βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη, ο οποίος τον απείλησε με κατσαβίδι.

Το επεισόδιο, που όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, κατέληξε σε καταδίωξη μέσα στο διαμέρισμα και σε μια θεαματική πτώση του κακοποιού από το μπαλκόνι.

Η εισβολή

Σύμφωνα μην ΕΡΤ ήταν λίγο μετά τις 17:00, όταν ο διαρρήκτης, εκμεταλλευόμενος την απουσία πολλών ενοίκων λόγω καλοκαιρινών διακοπών, άρχισε να «χτυπά» διαμερίσματα σε πολυκατοικία της οδού Ανταίου. Σπάζοντας κλειδαριές, εισέβαλε σε σπίτια αφαιρώντας χρήματα και τιμαλφή.

Η απειλή με κατσαβίδι

Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όμως, τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη: ο ιδιοκτήτης βρισκόταν μέσα, κρατώντας στην αγκαλιά το βρέφος του. Ο κακοποιός, αιφνιδιασμένος, τον απείλησε με κατσαβίδι.

Ο πατέρας, παρά τον κίνδυνο, δεν υποχώρησε· αντέδρασε αποφασιστικά και τον καταδίωξε μέχρι το μπαλκόνι.

Η πτώση και η σύλληψη

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια διαφυγής, ο διαρρήκτης πήδηξε στο κενό. Η πτώση, ωστόσο, τον άφησε ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα με πολλαπλά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που είχαν ειδοποιηθεί έφτασαν στο σημείο, του πέρασαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου φρουρείται υπό κράτηση.