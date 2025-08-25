Σκύδρα: Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το μηχανάκι και τον πέταξε στην ερημιά – Δολοφονία 75χρονου από 72χρονου

Για την δολοφονία 72χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί περίπου πριν από μία εβδομάδα συνελήφθη 75χρονος στην Σκύδρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού site karatzova.com ο άνδρας είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, καθώς τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει ότι είχαν κάποιες διαφορές είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια.

Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι πίστευε πως το θύμα τον κλέβει καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του. Τον πυροβόλησε με καραμπίνα, στη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του, τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα, και στην συνέχεια τον πέταξε σε ερημική τοποθεσία, την οποία υπέδειξε στους αστυνομικούς.