Προφυλακίστηκαν οι πέντε Τούρκοι μαφιόζοι

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν στήσει στην Ελλάδα «βάση» για τις εγκληματικές δραστηριότητές τους, όπως διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών σε Ελλάδα και Τουρκία.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που βρέθηκαν μετά από συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών αρχών, ήταν απολύτως νόμιμα και δεν προέρχοταν από διακίνηση ναρκωτικών.

Επιπλέον φέρεται να υποστήριξαν ότι έχουν επιχειρήσεις στην Τουρκία, δήλωσαν «διωκόμενοι του καθεστώτος Ερντογάν» και ότι όταν ήρθαν στην Ελλάδα τους δόθηκε, όπως ισχυρίζονται, πολιτικό άσυλο.