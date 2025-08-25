Logo Image

Πυρκαγιές: Πληρώθηκαν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες του Δήμου Διονύσου

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ/ EUROKINISSI

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας 8 σπίτια χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», 5 «κίτρινα» και 5 «κόκκινα»

Καταβλήθηκαν αποζημιώσεις στους πληγέντες από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουλίου στον Δήμο Διονύσου, στην Κοινότητα Κρυονερίου, καθώς τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)  αξιοποιώντας την εφαρμογή «Digispect», ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες εντός δύο ημερών.

Σύμφωνα με τα δελτία αυτοψιών, καταγράφηκαν συνολικά 18 κτίρια, εκ των οποίων 8 χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», 5 «κίτρινα» και 5 «κόκκινα».

Από τα 18 ακίνητα που ελέγχθηκαν, οι 17 ιδιοκτήτες υπέβαλαν αιτήσεις αποζημίωσης. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των φακέλων, εγκρίθηκε η καταβολή αποζημίωσης σε 13 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε ανέρχεται σε 42.690 ευρώ και αφορά οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος πρώτων αναγκών, ύψους 600 ευρώ ανά δικαιούχο.

