Παξοί: Την Τρίτη η κηδεία της 4χρονης που έχασε τη ζωή της σε πισίνα – Ελεύθεροι υπό όρους γονείς και παππούς

Αύριο, Τρίτη, στις 6.30 μ.μ., η οικογένεια της μικρής Αμέλεια και η κοινωνία των Παξών θα πουν το τελευταίο αντίο στην 4χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της σε πισίνα.

Τραγική ειρωνεία, αύριο η Αμέλεια θα είχε τα γενέθλιά της, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μετά το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος της 4χρονης προήλθε από πνιγμό σε νερό.

Ελεύθεροι υπό όρους γονείς και παππούς

Στο μεταξύ, ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης.

Η κατηγορία που τους βαραίνει είναι θανατηφόρος έκθεση ανηλίκου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ