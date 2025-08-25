Γυναικοκτονία στον Βόλο: Οι 3 ενδιαφερόμενοι για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης – Τι θέλουν τα ίδια

Συναντήσεις με τα παιδιά της τραγικής 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο, και μάλιστα μπροστά στα μάτια τους, αλλά και με συγγενικά τους πρόσωπα, ξεκίνησαν οι κοινωνικές επιχειρήσεις του Δήμου Βόλου μετά από κατεπείγουσα εντολή της Εισαγγελίας, προκειμένου να αποφασιστεί, ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Η μεγαλύτερη κόρη είναι 18 ετών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αυτό αναμένεται να συμβεί μετά την κηδεία της μητέρας, η οποία θα τελεστεί αύριο στην Αλβανία. Τα παιδιά αναχώρησαν σήμερα για να παραστούν στην τελετή αποχαιρετισμού.

Οι δύο θείες και ο παππούς

Εντωμεταξύ, στον Βόλο έφτασαν οι δύο αδελφές της 36χρονης – η μία μόνιμος κάτοικος Σκιάθου και η άλλη που ήρθε από την Ιταλία.

Οι ίδιες είναι οι πρώτες που πέρασαν τα γραφεία των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Βόλου όπως και ο παππούς, από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος διαμένει στην Αλβανία και, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε στηρίξει έμπρακτα τη δολοφονημένη γυναίκα. Και ο ίδιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την τύχη των παιδιών.

Θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα

Τα ανήλικα έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στη Σκιάθο, ενώ η θεία από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους. Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, η κοινωνική έρευνα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η οικογένεια στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε δομή του Δήμου Βόλου, γεγονός που αναδεικνύει τις σοβαρές κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.