Δήμος Αθηναίων: Ξανά ανοικτό για το κοινό το Άλσος Χωροφυλακής

Ανοικτό είναι ξανά για το κοινό το Άλσος Χωροφυλακής, σύμφωνα με ενημέρωση του δήμου Αθηναίων.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων, «μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την Εισαγγελία και την Ελληνική Αστυνομία, το Άλσος Χωροφυλακής είναι και πάλι ανοιχτό για τους πολίτες».

Στο σημείο, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, πραγματοποιήθηκε και η σχετική απολύμανση.

Ο δήμος Αθηναίων σημειώνει πως συνεχίζει να βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της προστασίας του δημόσιου χώρου.

Εντοπίστηκε παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, στο Άλσος Χωροφυλακής εντοπίστηκε παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς, έπειτα από αυτοψία της δημοτικής Αρχής και του ίδιου του δημάρχου Χάρη Δούκα.