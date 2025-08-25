Φωτιά τώρα στο Μυρόφυλλο Τρικάλων

Φωτιά ξέσπασε στο Μυρόφυλλο Τρικάλων, κοντά στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Τρικάλων και Άρτας, σήμερα Δευτέρα, νωρίς το απόγευμα.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή.

Επί του παρόντος δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να μεταβούν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

