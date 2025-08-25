Μεταχρωματικό έλκος: Έπληξε και τα πλατάνια στη κοιλάδα των Τεμπών

Από τη μόλυνση του «μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου» που έχει προσβάλει πλατάνια σε όλη την Ευρώπη πλήττονται πλέον και τα πλατάνια της κοιλάδας των Τεμπών έχουν πληγεί εκατοντάδες.

Πρόκειται για την ασθένεια που προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis fimbriata platani και οδηγεί σε σταδιακή νέκρωση του δέντρου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ζήσης Αργυρόπουλος, περιβαλλοντολόγος – χημικός, αναφέρει: «Η ασθένεια έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπου πιθανολογείται ότι εισήχθη από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Το πλέον εμφανές σύμπτωμα είναι ο ξαφνικός μαρασμός ενός τμήματος της κόμη του δέντρου. Αυτό εμφανίζεται συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι που οι ανάγκες του φυτού σε νερό είναι αυξημένες. Τα φύλλα κιτρινίζουν πρόωρα και μαραίνονται. Η κύρια μέθοδος μετάδοσης είναι η μόλυνση υγιών δέντρων μέσω πληγωμένων σημείων από μολυσμένα εργαλεία, ενώ η πρόληψη είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης».

Ο κ. Αργυρόπουλος αναφέρει ότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι η μόλυνση έχει πλήξει πάνω από 70.000 δέντρα στην Ελλάδα»