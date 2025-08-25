Logo Image

Φωτιά τώρα στα Αμπελάκια Σαλαμίνας

Φωτιά ξέσπασε στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, σήμερα Δευτέρα, μετά το μεσημέρι.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 15 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.


Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

