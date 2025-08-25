Φωτιά τώρα στα Αμπελάκια Σαλαμίνας

Φωτιά ξέσπασε στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, σήμερα Δευτέρα, μετά το μεσημέρι.
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 15 οχήματα.
Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2025
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.