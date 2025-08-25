Athens Flying Week 2025: Το αεροπορικό υπερθέαμα επιστρέφει στην Τανάγρα – Μια γιορτή με διεθνή υπογραφή

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ανατολικής Μεσογείου η οποία σηκώνει αυλαία με εντυπωσιακές συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Η Athens Flying Week – Tanagra International Airshow επιστρέφει στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, προσφέροντας ένα διήμερο (6-7 Σεπτεμβρίου) γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και μοναδικές πτήσεις.

Με δεκάδες συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό, κορυφαία μαχητικά, ακροβατικά και μεταφορικά αεροσκάφη, αλλά και τουλάχιστον 16 διεθνείς αποστολές, το φετινό airshow υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές

Στην «καρδιά» του θεάματος βρίσκονται οι διεθνείς συμμετοχές: το γαλλικό Rafale Solo Display με νέο πρόγραμμα που κόβει την ανάσα, το πολωνικό F-16 Tiger Demo, το Eurofighter Typhoon της Γερμανίας που κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, το εντυπωσιακό ιταλικό Tornado και το Eurofighter Typhoon της Σαουδικής Αραβίας. Μαζί τους, αυστριακά και σλοβενικά ακροβατικά αεροσκάφη, αλλά και οι Phoenix Paramotor που υπόσχονται μοναδικά εναέρια show.

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία δίνει δυναμικό «παρών» με τα Demo Teams F-16 ΖΕΥΣ και Τ-6 Δαίδαλος, ενώ στο line-up βρίσκονται επίσης τα Rafale, F-16 Viper, Mirage 2000-5, τα νέα Μ-346 και φυσικά τα ιστορικά F-4 Phantom. Όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με σχηματισμούς, σύνθετα σενάρια και ομάδες Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ.

Θρύλοι και νέα αστέρια

Η Athens Flying Week δεν περιορίζεται μόνο στη σύγχρονη αεροπορία. Στον ουρανό της Τανάγρας θα ξαναπετάξουν ιστορικά αεροσκάφη όπως το Spitfire MJ755 και το Τ-6 Harvard, που επανήλθαν σε πτήσιμη κατάσταση χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος «Ίκαρος».

Την ίδια στιγμή, κορυφαίοι πολιτικοί πιλότοι όπως ο Luca Bertossio, ο εντυπωσιακός Frank Van Houten (Dutch Rush), η Γαλλίδα πρωταθλήτρια Mélanie Astles και ο Luca Salvadori με το «Silver Chicken» αναλαμβάνουν να καθηλώσουν το κοινό με μοναδικές ακροβατικές επιδείξεις.

Στατική έκθεση και παράλληλες δράσεις

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί από κοντά όλα τα αεροπλάνα και ελικόπτερα που συμμετέχουν, με κορυφαίο έκθεμα το γερμανικό μεταγωγικό A400. Παράλληλα, η εμπορική έκθεση φιλοξενεί αναμνηστικά, ενθύμια αλλά και αεροπορικές σχολές που ενημερώνουν για σταδιοδρομία σε στρατιωτική, πολιτική και γενική αεροπορία.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το Red Bull Party το βράδυ του Σαββάτου, όπου τα decks αναλαμβάνει η DJ Xenia Ghali.

Μια γιορτή με διεθνή υπογραφή

Η Athens Flying Week 2025 πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), του ΕΟΤ και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η Τανάγρα ετοιμάζεται για μια μοναδική εμπειρία που θα γράψει ξανά ιστορία στους ελληνικούς ουρανούς.

Πληροφορίες:

Εξασφαλίστε τη θέση σας μέσω του more.com και του επίσημου δικτύου μεταπωλητών! Μπείτε στο more.com και κλείστε το εισιτήριο που θα σας…απογειώσει!