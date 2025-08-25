Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση – Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα

Στον θώρακα μαχαίρωσε ο 40χρονος την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των σοκαρισμένων παιδιών τους.

Σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης που επικαλείται η ΕΡΤ, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι). Διαπιστώθηκε επίσης -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας, Αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Εισαγγελική εντολή για το θέμα επιμέλειας των παιδιών

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Τα ανήλικα παιδιά είναι ηλικίας 6, 13 και 16 ετών, ενώ υπάρχει και μία ενήλικη αδερφή 18 ετών.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί κατεπειγόντως και κατά προτεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πολύ πιθανή είναι η προοπτική, η επιμέλεια να ανατεθεί στη θεία των παιδιών (αδερφή της εκλιπούσας μητέρας), η οποία ζει και εργάζεται στη Σκιάθο και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη εκφράσει σχετική πρόθεση.

