Απεργία ΑΔΕΔΥ – Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας: 4ωρη στάση εργασίας στις 28 Αυγούστου

Με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30 καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ 24ωρη απεργία της 28ης Αυγούστου του 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας.

Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας κατά την διάρκεια της στάσης εργασίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου: