Αργολίδα: Συνελήφθη 81χρονος που έδεσε και έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του

Στη σύλληψη ενός 81χρονου, για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, σε κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας.

Όπως καταγγέλθηκε, χθες το βράδυ ο συλληφθείς έδεσε σκύλο στο πίσω μέρος Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου που οδηγούσε και το έσερνε επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας.