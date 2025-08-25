Logo Image

Αργολίδα: Συνελήφθη 81χρονος που έδεσε και έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του

Κοινωνία

Αργολίδα: Συνελήφθη 81χρονος που έδεσε και έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του

ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / INTIME NEWS

Το ζώο τραυματίστηκε θανάσιμα - Σε βάρος του ηλικιωμένου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα

Στη σύλληψη ενός 81χρονου, για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, σε κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας.

Όπως καταγγέλθηκε, χθες το βράδυ ο συλληφθείς έδεσε σκύλο στο πίσω μέρος Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου που οδηγούσε και το έσερνε επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube