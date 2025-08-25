Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από τη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά

Σορός γυναίκας, ηλικίας περίπου 50 ετών, και αγνώστων στοιχείων, ανασύρθηκε από τη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ τη σορό εντόπισαν πολίτες που βρίσκονταν στην προβλήτα του λιμανιού και ειδοποίησαν το Λιμενικό.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού που ανέσυραν τη σορό. Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ στο πτώμα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.