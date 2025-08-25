Logo Image

Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από τη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά

Κοινωνία

(ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ/ EUROKINISSI)

Τη σορό εντόπισαν πολίτες που βρίσκονταν στην προβλήτα του λιμανιού και ειδοποίησαν το Λιμενικό

Σορός γυναίκας, ηλικίας περίπου 50 ετών, και αγνώστων στοιχείων, ανασύρθηκε από τη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ τη σορό εντόπισαν πολίτες που βρίσκονταν στην προβλήτα του λιμανιού και ειδοποίησαν το Λιμενικό.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού που ανέσυραν τη σορό. Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ στο πτώμα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

