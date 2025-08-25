Όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Δευτέρας – Φόροι, ΕΣΥ και Ουκρανία στον Τύπο

Η οικονομική επικαιρότητα – με έμφαση σε φόρους, συντάξεις και εξελίξεις στο Χ.Α. – κυριαρχεί στον Τύπο.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Καύσωνας στο ταμπλό του Χ.Α
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 1,5 δισ. ευρώ για 50 έργα στην Υγεία
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΑΚΡΑΙΑ ψέματα για τους φόρους
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Εως 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη
ΕΣΤΙΑ: Γιατί γίνατε ο “Ηρακλής του στέμματος” στον πόλεμο της Ουκρανίας κ. Πρωθυπουργέ;
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΤΟ ΕΣΥ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ
ΤA NEA: ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΕΜΠΩΝ- Και τώρα οι αγωγές – ΤΕΛΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 62
ΚONTRA: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΗΝ GOLDEN VISA