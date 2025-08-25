Logo Image

Όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Δευτέρας – Φόροι, ΕΣΥ και Ουκρανία στον Τύπο

Η επισκόπηση του Τύπου της Δευτέρας

Η οικονομική επικαιρότητα – με έμφαση σε φόρους, συντάξεις και εξελίξεις στο Χ.Α. – κυριαρχεί στον Τύπο.

Μπορείτε να δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ΕΔΩ. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Καύσωνας στο ταμπλό του Χ.Α

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 1,5 δισ. ευρώ για 50 έργα στην Υγεία

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΑΚΡΑΙΑ ψέματα για τους φόρους

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Εως 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη

ΕΣΤΙΑ: Γιατί γίνατε ο “Ηρακλής του στέμματος” στον πόλεμο της Ουκρανίας κ. Πρωθυπουργέ;

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΤΟ ΕΣΥ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ

ΤA NEA: ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΕΜΠΩΝ- Και τώρα οι αγωγές –  ΤΕΛΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 62

ΚONTRA: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΗΝ GOLDEN VISA

