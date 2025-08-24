Βόλος: Πώς κρατούσε «δεμένη» την 36χρονη ο γυναικοκτόνος – Τι υποστηρίζει η αδελφή της

Με τα μελανότερα χρώματα περιέγραψε η αδελφή της 36χρονης, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των 4 παιδιών της, τα όσα βίωνε η άτυχη γυναίκα από τον 40χρονο άνδρα της.

«Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε έκτρωση συχνά», υποστήριξε στον Alpha η αδελφή του θύματος.

«Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του. Τα χτυπούσε», είπε επίσης.

«Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά άλλαξε, έγινε κακοποιητικός και την χτυπούσε. Έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και την χτυπούσε μπροστά τους», ανέφερε.

«Έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά φοβόταν», σχολίασε εμφανώς συγκινημένη η αδελφή του θύματος.

«Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω

Εντωμεταξύ, μετανοιωμένος φέρεται να εμφανίστηκε κατά την συνάντησή του με την μεγαλύτερη κόρη του, ο 40χρονος που σκότωσε την γυναίκα του, στον Βόλο. «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να της είπε.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του δράστη, ανέφερε ότι ο άνδρας «είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος». Επίσης ανέφερε ότι η νοσηλεία του στο ψυχιατρείο ήταν κατα πάσα πιθανότητα ακούσια και έγινε μετά από αίτημα της συζήγου τους.

«Δεν είχε αποδείξεις, αλλά την ζήλευε»

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το τοπικό site gegonota.news, ο σύζυγος της αδελφής του δράστη είπε ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στο γάμο του. Ο 40χρονος πίστευε ότι η σύζυγός του τον απατούσε και, μάλιστα, σύμφωνα με την μαρτυρία αυτός ήταν ο λόγος της απόπειρας αυτοκτονίας που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό. Η 36χρονη ήθελε να πάρουν διαζύγιο, αλλά εκείνος αντιδρούσε.

Αφορμή για τον μοιραίο καυγά στάθηκαν κάποια μηνύματα που φέρεται να έλαβε η 36χρονη στο Facebook, τα οποία παρερμηνεύθηκαν από τον δράστη.

Το μυστικό

Ο γυναικοκτόνος φέρεται να μην έχει αναφέρει ακόμη ποια ήταν η αιτία που όπλισε το χέρι του, αλλά όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Star, το ζευγάρι είχε ένα «μυστικό» για την σχέση τους που το κρατούσε καλά κρυμμένο, και για το οποίο ξεκίνησe ο καβγάς.