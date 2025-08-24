Logo Image

Ζεφύρι: Τους χτύπησαν, τους λήστεψαν και τους έκαψαν το αυτοκίνητο

Κοινωνία

ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME

Στο νοσοκομείο, μετά από άγριο ξυλοδαρμό οδηγήθηκε οδηγός, όταν τρεις άνδρες, που φέρονται πως είναι Ρομά, κατέβηκαν από το  ΙΧ στο οποίο επέβαιναν και επιτέθηκαν στους επιβάτες του αυτοκινήτου του θύματος, και στον ίδιο.

Συγκεκριμένα, οι δράστες της επίθεσης, που έγινε στο Ζεφύρι, φέρεται να έκλεισαν τον δρόμο στο αυτοκίνητο του θύματος και αφού κατέβασαν τους τέσσερες επιβαίνοντες τον ξυλοκόπησαν ανηλεώς. Στη συνέχεια πυρπόλησαν το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες αφαίρεσαν από τα θύματα τιμαλφή και διάφορα έγγραφα.

Δυνάμεις της ΟΠΚΕ  συνέλαβαν έναν ύποπτο.

