Βόλος: «Θόλωσα» είπε στην κόρη του ο γυναικοκτόνος – Το μυστικό που φέρεται να είχε το ζευγάρι

«Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω». Μετανοιωμένος φέρεται να εμφανίστηκε κατά την συνάντησή του με την μεγαλύτερη κόρη του, ο 40χρονος που σκότωσε την γυναίκα του, στον Βόλο.

Στην πρώτη συνάντησή τους μετά το στυγερό έγκλημα, ο 40χρονος μίλησε στην μεγαλύτερη κόρη του για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη.

«Δεν είχε αποδείξεις, αλλά την ζήλευε»

Όπως αναφέρει το τοπικό site gegonota.news, ο σύζυγος της αδελφής του δράστη είπε ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στο γάμο του. Ο 40χρονος πίστευε ότι η σύζυγός του τον απατούσε και, μάλιστα, σύμφωνα με την μαρτυρία αυτός ήταν ο λόγος της απόπειρας αυτοκτονίας που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό. Η 36χρονη ήθελε να πάρουν διαζύγιο, αλλά εκείνος αντιδρούσε.

Αφορμή για τον μοιραίο καυγά στάθηκαν κάποια μηνύματα που φέρεται να έλαβε η 36χρονη στο Facebook, τα οποία παρερμηνεύθηκαν από τον δράστη.

«Δεν είχε αποδείξεις, αλλά την ζήλευε» είπε ο γαμπρός του 40χρονου.

Το μυστικό

Ο γυναικοκτόνος φέρεται να μην έχει αναφέρει ακόμη ποια ήταν η αιτία που όπλισε το χέρι του, αλλά όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Star, το ζευγάρι είχε ένα «μυστικό» για την σχέση τους που το κρατούσε καλά κρυμμένο, και για το οποίο ξεκίνησe ο καβγάς,

Εξάλλου όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, ο 40χρονος «είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος». Επίσης ανέφερε ότι η νοσηλεία του στο ψυχιατρείο ήταν κατα πάσα πιθανότητα ακούσια και έγινε μετά από αίτημα της συζήγου τους.