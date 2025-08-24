Logo Image

Eπιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Δείτε live που προκαλούνται κυκλοφοριακά προβλήματα

Eπιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Δείτε live που προκαλούνται κυκλοφοριακά προβλήματα

Μποτιλιάρισμα από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι την Νέα Πέραμο, τις τελευταίες ώρες

Με τον Σεπτέμβριο να βρίσκεται προ των πυλών, ξεκίνησε από το μεσημέρι η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου, προκαλώντας μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθηνών – Κορίνθου και στα διόδια Αφιδνών.

Κυκλοφοριακά «εμφράγματα» παρατηρούνται ανα διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς τα πλοία φτάνουν κατάμεστα, με την πληρότητα να αγγίζει το 100% σε αρκετές γραμμές

Δείτε live που έχει κίνηση

Ουρές σχηματίζονται από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο. Κίνηση υπάρχει και στα διόδια Ελευσίνας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα διόδια Αφιδνών.

Περνώντας η ημέρα, η κίνηση αναμένεται να αυξάνεται επιπλέον.

