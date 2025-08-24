Ηράκλειο: Μέχρι και ξιφολόγχη βρήκαν οι αστυνομικοί σε σπίτια – οπλοστάσια

Τρείς άνδρες ηλικίας 28, 31 και 58 ετών συνελήφθησαν χθες στο Δήμο Φαιστού στο Ηράκλειο για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μεταξύ άλλων, όπλα, φυσίγγια και ξιφολόγχη.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα των αστυνομικών στα σπίτια τους, βρήκαν και κατάσχεσαν: «Πέντε κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς φύλαξης, αεροβόλο όπλο, 39 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ξιφολόγχη, αρχαία νομίσματα και 2 μαχαίρια».

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.