Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η ζωή του, η δημοσιογραφία και η πορεία στην πολιτική

Με μια διαδρομή που ξεκίνησε από τις μεγάλες αίθουσες σύνταξης και τα τηλεοπτικά πλατό και έφτασε μέχρι τα έδρανα της Βουλής και του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα.

Δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός, άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει τη θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, καρπός του γάμου του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Ολοκλήρωσε το σχολείο στο Wilson High School της Πενσυλβάνια και σπούδασε ελληνική και αγγλική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1972.

Παντρεύτηκε τη Βίκυ Βουρλάκη και απέκτησαν δύο παιδιά: την Παυλίνα, σκηνοθέτιδα και μουσική-ραδιοφωνική παραγωγό, και τον Λάμπρο, δημοσιογράφο, παρουσιαστή και μουσικό.

Δημοσιογραφία και ΜΜΕ

Η δημοσιογραφική του διαδρομή υπήρξε μακρά και πολυσχιδής. Εργάστηκε σε μεγάλες εφημερίδες όπως η Καθημερινή, η Βραδυνή, η Ακρόπολις, ο Ελεύθερος Τύπος και η Χώρα της Κυριακής. Παράλληλα συνεργάστηκε με περιοδικά όπως τα Ποπ και Ροκ, 4 Τροχοί, Ήχος και HiFi, Madame Figaro και Crash.

Στην τηλεόραση υπήρξε παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων και εκπομπών στην ΕΡΤ, το Mega, το New Channel, το Seven TV, το Tempo TV, το Κανάλι 10 και το ΑΡΤ. Έγραψε ιστορία με την εκπομπή «Κυριακάτικα» που παρουσίασε μαζί με την Έλενα Ακρίτα στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ενώ είχε ενεργό ρόλο στην οργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Στο ραδιόφωνο εργάστηκε στην ΕΡΑ, στον Αθήνα 9.84, στον Sky 100.4, στο Cool FM, στο Profit 96.6 (σήμερα Pepper 96.6) και σε άλλους σταθμούς, κυρίως σε διευθυντικές θέσεις και παραγωγές ενημερωτικών προγραμμάτων.

Πολιτική πορεία

Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου. Δύο χρόνια αργότερα, το 2004, εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων (2010 και 2014), ενώ είχε διατελέσει και γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου.

Στο πολιτικό του πέρασμα, συνεργάστηκε με προσωπικότητες όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ενώ το 2015 επανήλθε στη Νέα Δημοκρατία με κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά.

Συγγραφικό έργο

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία και την πολιτική, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε συγγραφέας με πλούσιο έργο. Έγραψε θεατρικά, μυθιστορήματα, βιογραφίες και μελέτες, με πιο γνωστό το βιβλίο «Λάμπρος Κωνσταντάρας: Μέσα απ’ τα δικά μου μάτια» για τον πατέρα του. Άλλα έργα του περιλαμβάνουν το «Δόξα και Δάκρυ», «Στα δύσκολα σε θέλω», «Το μαύρο κουτί», «Γράμματα στον Παράδεισο» και πιο πρόσφατα το «Ο Γιος της Παπαρούνας».

Ο γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας κουβαλούσε πάντοτε το βάρος του ονόματος του πατέρα του. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά του στην υποκριτική.

Ο χωρισμός των γονιών του και η ασθένεια του πατέρα του τον σημάδεψαν, όπως έχει εξομολογηθεί σε συνεντεύξεις του.

Το «αντίο» της οικογένειας και των φίλων

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο γιος του, Λάμπρος, σε συγκινητική ανάρτηση μίλησε για την τελευταία τους τηλεφωνική συνομιλία, για τα δώρα, τις κοινές τους στιγμές και την αγάπη που θα μείνει ανεξίτηλη.

Η Έλενα Ακρίτα, με την οποία είχαν γράψει ιστορία στην τηλεόραση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Όχι Μήτσο μου, όχι κι εσύ».

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας αφήνει πίσω του μια μακρά παρακαταθήκη στη δημοσιογραφία, στη συγγραφή και στη δημόσια ζωή. Ένας άνθρωπος πολυπράγμων, με λόγο, ήθος και πάθος για την ενημέρωση και την πολιτική.