Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Πάλεψε ένα τέρας έως τέλους» – Το συγκινητικό αντίο της οικογένειας

Με ανείπωτη συγκίνηση η οικογένεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου αποχαιρετά τη 41χρονη, η οποία «έφυγε» από τη ζωή έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανάρτησή τους, οι αδελφές και οι οικείοι της την περιγράφουν ως «ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού», πάντα χαμογελαστή, γεμάτη θετική ενέργεια και πρόθυμη να σταθεί δίπλα σε όλους και υπογραμμίζουν τη μάχη που έδωσε.

«Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η οικογένειά της μιλά για μια μαχήτρια που δίδαξε σε όλους να χαίρονται κάθε λεπτό της ζωής, υπογραμμίζοντας ότι το πέρασμά της «δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα».

Την Τρίτη η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 12:30, στο κοιμητήριο Χολαργού.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα», ενώ στον χώρο θα υπάρχει κουτί δωρεών.

Η πορεία της

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία ένδυσης.

Παράλληλα, είχε κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική τηλεόραση μέσα από τη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά» (1996/97), με πρωταγωνίστρια τη Λίλα Καφαντάρη.