Τροχαίο στην Εγνατία: Στις φυλακές Κομοτηνής ο οδηγός της νταλίκας

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά από σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή ο 56χρονος Βούλγαρος οδηγός, για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων Ιάσμου.

Ο οδηγός νοσηλεύθηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου τον επισκέφθηκε η εισαγγελέας Ξάνθης, και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, και επικίνδυνη οδήγηση.

Το φορτηγό του συγκρούστηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με δυο διερχόμενα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα. Ο θλιβερός απολογισμός του δυστυχήματος ήταν 3 νεκροί, οι οποίοι απανθρακώθηκαν.

Ο Βούλγαρος οδηγός πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου και οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ξάνθης για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κομοτηνής. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο 56χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ έχει οριστεί και ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του δυστυχήματος.