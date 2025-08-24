Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για το καφέ νερό – Τι έχει γίνει με τον βιολογικό καθαρισμό και τα λύματα

Σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία προκαλούν οι καταγγελίες που έρχονται στη δημοσιότητα από την Πάτμο.

Το νησί αντιμετωπίζει διπλό πρόβλημα: αφενός δυσλειτουργίες στον βιολογικό καθαρισμό, με έντονη δυσοσμία και κίνδυνο διαρροής λυμάτων στη θάλασσα, αφετέρου κακής ποιότητας νερό στις βρύσες, που σε πολλές περιπτώσεις βγαίνει καφέ.

Εισαγγελική έρευνα και τεχνικοί έλεγχοι

Η Εισαγγελία Δωδεκανήσου παρενέβη διατάσσοντας προκαταρκτική εξέταση, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα.

Στο νησί έχουν μεταβεί συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου για να ελέγξουν την κατάσταση και να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Ήδη δύτες εργάζονται για την επισκευή υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 100 μέτρων, που καταλήγει στην παραλία Χοχλακάς και φαίνεται να είναι η βασική πηγή του προβλήματος.

Ο βιολογικός σε μερική λειτουργία

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πάτμου, Θωμά Υψηλάντη, που μίλησε στην ΕΡΤ, το πρόβλημα δεν έθεσε σε κίνδυνο την υγεία κατοίκων και επισκεπτών, ωστόσο παραδέχθηκε ότι οι εγκαταστάσεις είναι παλαιές και δεν έχουν συντηρηθεί επαρκώς.

Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί μερικώς, με μεταφορά λυματολάσπης από το εξωτερικό, ώστε να συνεχιστεί η επεξεργασία.

Παράλληλα, κάτοικοι καταγγέλλουν ότι εδώ και μέρες οι βρύσες σε σπίτια και επιχειρήσεις βγάζουν καφέ νερό, ακατάλληλο για χρήση.

Ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι ότι το πρόβλημα αυτό δεν σχετίζεται με τον βιολογικό καθαρισμό αλλά με το παμπάλαιο δίκτυο ύδρευσης. Όπως είπε δεν συνδέονται τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. «Έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την αντικατάσταση σωληνώσεων και εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ», σημειώνει.

Σχέδιο εκσυγχρονισμού

Οι τοπικές αρχές υπογραμμίζουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο αναβάθμισης των αγωγών και του συστήματος ύδρευσης, με στόχο τη μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ωστόσο, στην καρδιά του καλοκαιριού, η εικόνα με τις βρύσες να τρέχουν καφέ νερό και η έντονη δυσοσμία από τα λύματα έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.