Πυρκαγιές στην Πορτογαλία: Επιχειρούν τα ελληνικά Canadair

Κοινωνία

Πυρκαγιές στην Πορτογαλία: Επιχειρούν τα ελληνικά Canadair

Στις καταστροφικές πυρκαγιές της Πορτογαλίας επιχειρούν από χθες δύο ελληνικά Canadair, καθώς η χώρα μας είναι παρούσα στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον ευρωπαϊκό νότο που δοκιμάζεται.

Τα δύο πυροσβεστικά Cl 415 με τους πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έφτασαν στην Ιβηρική χθες το μεσημέρι και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, 60 μιλια βόρεια του αεροδρομίου Μόντε Ρεαλ σε υψόμετρο 7000 ποδιών.

Πρόκειται για μια δύσκολη, βραχώδη περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δέντρα και με 4 ενεργά μέτωπα.

Το αίτημα της Πορτογαλίας είναι το δεύτερο στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς από χθες επιχειρούν και στην περιοχή Genestoso, Asturias της Ισπανίας, 20 Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.

