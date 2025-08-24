Αθήνα: Παραμένει κλειστό το Άλσος Χωροφυλακής – Έρευνα για την παράνομη ταφή ζώων συντροφιάς

Έκλεισε από χθες 23 Αυγούστου το Άλσος Χωροφυλακής στην Αθήνα θα παραμείνει κλειστό και μέχρι νεωτέρας, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς.

Ο Δήμος Αθηναίων σε σχετική ανακοίνωσή του επισημαίνει πως: «Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας».

Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

«Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη», σημειώνεται χαρακτηριστικά.