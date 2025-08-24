Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον εισαγγελέα ο 40χρονος δολοφόνος – Το βαρύ ποινικό παρελθόν, η ζήλια και το «καλά της έκανα»

Συγκλονίζουν τα όσα έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση γυναικοκτονίας που έχει «παγώσει» τον Βόλο.

Ο 40χρονος δράστης, ο οποίος σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του μπροστά στα τρία παιδιά τους, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.

Την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί αποσβολωμένη, η 18χρονη κόρη του ζευγαριού δηλώνει με δάκρυα: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για τη μάνα μου».

Η δολοφονία μπροστά στα παιδιά

Το έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, έπειτα από έντονο καβγά.

Ο 40χρονος θεώρησε ότι η σύζυγός του μιλούσε με άλλον άνδρα στο τηλέφωνο και, σε έκρηξη ζήλιας, τη μαχαίρωσε θανάσιμα μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους.

Οι μαρτυρίες τους στις αρχές επιβεβαίωσαν την παθολογική ζήλια του πατέρα.

Η σύλληψη σε απόσταση 300 μέτρων

Μετά το φονικό, εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό. Έπειτα από μία ημέρα, ο δράστης εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, μόλις 300 μέτρα από το σπίτι, να κοιμάται πίσω από θάμνους.

Είχε αλλάξει ρούχα που βρήκε σε κάδο απορριμμάτων, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, κυκλοφορούσε ξυπόλητος με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη στιγμή της σύλληψης φώναζε στους αστυνομικούς: «Με απατούσε η γυναίκα μου. Καλά της έκανα». Ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε, σοκάροντας ακόμη περισσότερο την κοινή γνώμη.

Βαρύ ποινικό παρελθόν και ψυχιατρικά προβλήματα

Ο 40χρονος είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές: από συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών, μέχρι πλαστογραφία, κατοχή ναρκωτικών και ψευδείς καταθέσεις.

Μάλιστα, μόλις τον Ιούνιο είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η αδελφή του θύματος μίλησε με πόνο: «Να μπει φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ. Η αδελφή μου ήταν μια γυναίκα δυναμική, στήριγμα για τα παιδιά της. Αυτός της κατέστρεψε τη ζωή».