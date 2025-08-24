Logo Image

Τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου Τύπου: Τα ελληνοτουρκικά και η εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οχι σε εφήμερα συναλλακτικά οφέλη-Παρέμβαση του Γ. Γεραπετρίτη στην “Α” για το Ουκρανικό”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΗΝΕΙ ΝΕΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ο Κυριάκος!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Τέλος στην προσωπική διαφορά”

ΕΣΤΙΑ: “Πρός σύγκρουση τριών Πρωθυπουργών”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Κυριάκος Μητσοτάκης -Θεατής έρμαιο του Ερντογάν του Νετανιάχου”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Πρεμιέρα με 4 μη κρατικά ΑΕΙ”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί”

Documento: “Η μαφία της παραλίας”

Real News: “Σχέδιο-ασπίδα για τα θαλάσσια σύνορα”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Ναρκοπέδιο εντός και εκτός”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΚΑΛΠΕΣ την άνοιξη”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Τρόμαξε ο Μητσοτσάκης από τον ενδοτισμό του Γεραπετρίτη!”

VOICE: ΟΡΥΧΕΙΟ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗ ΧΙΟ”

