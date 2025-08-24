Τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου Τύπου: Τα ελληνοτουρκικά και η εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα εδώ.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οχι σε εφήμερα συναλλακτικά οφέλη-Παρέμβαση του Γ. Γεραπετρίτη στην “Α” για το Ουκρανικό”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΗΝΕΙ ΝΕΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ο Κυριάκος!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Τέλος στην προσωπική διαφορά”
ΕΣΤΙΑ: “Πρός σύγκρουση τριών Πρωθυπουργών”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Κυριάκος Μητσοτάκης -Θεατής έρμαιο του Ερντογάν του Νετανιάχου”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Πρεμιέρα με 4 μη κρατικά ΑΕΙ”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί”
Documento: “Η μαφία της παραλίας”
Real News: “Σχέδιο-ασπίδα για τα θαλάσσια σύνορα”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Ναρκοπέδιο εντός και εκτός”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΚΑΛΠΕΣ την άνοιξη”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Τρόμαξε ο Μητσοτσάκης από τον ενδοτισμό του Γεραπετρίτη!”
VOICE: ΟΡΥΧΕΙΟ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗ ΧΙΟ”