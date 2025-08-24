Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Αυτό που έκανε στη μαμά μου θα το κάνω και εγώ στον ίδιο»

«Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου». Η 18χρονη Κατερίνα, κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε μπροστά στα παιδιά της, από τα χέρια του συζύγου της στον Βόλο δεν κρύβει την οργή της για τον πατέρα της.

Η κοπέλα μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ Βόλου, κρατούσε στα χέρια της το κινητό της τηλέφωνο και σε αυτό κοιτούσε και έδειχνε τη φωτογραφία της μελανιασμένης από το ξύλο μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της:

Ανάμεσα σε λυγμούς το νεαρό κορίτσι, σε ένα σημείο πιο μακριά από τα ανήλικα αδελφάκια της, είπε συγκεκριμένα:

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω «ντροπή»!

Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου.

Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

«Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω»

«Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», ανέφερε επίσης η 18χρονη.

«Να σαπίσει στη φυλακή» λέει η αδελφή του θύματος

«Να μπει φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ. Σε αυτή να σαπίσει», είπε η μία από τις αδερφές της 36χρονης, η Ιωάννα που περιέγραψε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ το κολαστήριο της αδερφής της. «Πέρασε τόσα η αδελφή μου με αυτόν. Ηταν μια γυναίκα δυναμική, που κυνηγούσε το μεροκάματο, μια μητέρα στήριγμα για τα παιδιά της, που τα λάτρευε και έδινε τη ζωή της για αυτά. Θέλω πολλά ακόμη να πω για την αδερφή μου, αλλά δεν είμαι σε θέση. Δεν είμαι σε κατάσταση…», είπε και σταμάτησε να μιλά.

Αμετανόητος: «Τι να έκανα;»

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος γυναικοκτόνος, κρυβόταν μόλις 5 λεπτά από το σπίτι του, σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, ξαπλωμένος ανάμεσα στα χόρτα. Ο άνδρας, εντοπίστηκε και συνελήφθη ύστερα από αναφορές περιοίκων ότι έβλεπαν ύποπτο άνδρα να βρίσκεται στον χώρο.

Φορούσε ρούχα που είχε βρει σε κάδο, δεν είχε πάνω του κινητό τηλέφωνο και δεν έφερε καμία αντίσταση

Επίσης, σύμφωνα με μάρτυρα, δεν φορούσε ήταν ξυπόλητος και κυκλοφορούσε με το μαχαίρι. Ωστόσο είναι άγνωστο μέχρι στιγμής αν εντοπίστηκε το φονικό όπλο.

Στα πρώτα του λόγια κατά τη σύλληψή του, φάνηκε αμετανόητος και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα», αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης gegonota.news.

Την Κυριακή θα παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα απ΄ όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.