Θεσσαλονίκη: Πέθανε από ανακοπή καρδιάς 30χρονη έγκυος

Τραγωδία στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν 30χρονη έγκυος, που υπέστη ανακοπή καρδιάς άφησε την τελευταία της πνοή. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Κρυονέρι του δήμου Λαγκαδά, την Πέμπτη.

Η γυναίκα άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς για την διακομιδή της στήθηκε «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά.

Περιπολικό άνοιγε τον δρόμο προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα εισήχθη διασωληνωμένη στην Εντατική. Ωστόσο παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.