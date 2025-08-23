Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο εγκαυματίες από τη φωτιά σε αποδυτήρια στην Αμμουδάρα Ηρακλείου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο εγκαυματίες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μετά από φωτιά το βράδυ της Παρασκευής σε αποδυτήρια γηπέδου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική σχεδόν αναίσθητοι, με εκτεταμένα εγκαύματα και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα και το ΕΚΑΒ και τους μεταφέρε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κρήτης.

Πριν από λίγο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο η 36χρονη γυναίκα που έχει εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού. Θα μεταφερθεί στο Θριάσιο και ο 40χρονος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί.