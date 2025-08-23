Logo Image

Βόλος: Κάτω από την «μύτη» των αρχών κρυβόταν ο γυναικοκτόνος – Η στιγμή της σύλληψής του

Κοινωνία

ΧΑΝΤΖΗΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Τα πρώτα του λόγια που δείχνουν ότι είναι αμετανόητος

 Αν και οι αστυνομικοί είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, ο 40χρονος γυναικοκτόνος του Βόλου, που την Παρασκευή  δολοφόνησε άγρια την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών του και τράπηκε σε φυγή, κρυβόταν μόλις 500 μέτρα από το σπίτι του, σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, ξαπλωμένος ανάμεσα στα χόρτα.

Ο άνδρας, εντοπίστηκε ύστερα από αναφορές περιοίκων ότι έβλεπαν ύποπτο άνδρα να βρίσκεται στον χώρο.

Φορούσε ρούχα που είχε βρει σε κάδο, δεν είχε πάνω του κινητό τηλέφωνο και δεν έφερε καμία αντίσταση

Επίσης, τύμφωνα με μάρτυρα, δεν φορούσε ήταν ξυπόλητος και κυκλοφορούσε με το μαχαίρι. Ωστόσο είναι άγνωστο μέχρι στιγμής αν εντοπίστηκε το φονικό όπλο.

Στα πρώτα του λόγια κατά τη σύλληψή του, φάνηκε αμετανόητος και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα», αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης gegonota.news.

Την Κυριακή θα παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα απ΄ όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψής του που εξασφάλισε η ΕΡΤ.

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στην χώρα.

