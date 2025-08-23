Βόλος: Κάτω από την «μύτη» των αρχών κρυβόταν ο γυναικοκτόνος – Η στιγμή της σύλληψής του

Αν και οι αστυνομικοί είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, ο 40χρονος γυναικοκτόνος του Βόλου, που την Παρασκευή δολοφόνησε άγρια την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών του και τράπηκε σε φυγή, κρυβόταν μόλις 500 μέτρα από το σπίτι του, σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, ξαπλωμένος ανάμεσα στα χόρτα.

Ο άνδρας, εντοπίστηκε ύστερα από αναφορές περιοίκων ότι έβλεπαν ύποπτο άνδρα να βρίσκεται στον χώρο.

Φορούσε ρούχα που είχε βρει σε κάδο, δεν είχε πάνω του κινητό τηλέφωνο και δεν έφερε καμία αντίσταση

Επίσης, τύμφωνα με μάρτυρα, δεν φορούσε ήταν ξυπόλητος και κυκλοφορούσε με το μαχαίρι. Ωστόσο είναι άγνωστο μέχρι στιγμής αν εντοπίστηκε το φονικό όπλο.

Στα πρώτα του λόγια κατά τη σύλληψή του, φάνηκε αμετανόητος και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα», αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης gegonota.news.

Την Κυριακή θα παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα απ΄ όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψής του που εξασφάλισε η ΕΡΤ.