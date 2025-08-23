Φωτιά τώρα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας – Ήχησε το 112 στον οικισμό Ράγιο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής πυροδότησε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ράγιο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία.
Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025
Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω 112 να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανάγκη απομάκρυνσης.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ράγιο #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️
— 112 Greece (@112Greece) August 23, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο ανά τη χώρα.
37 αγροτοδασικές #πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025