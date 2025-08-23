Φωτιά τώρα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας – Ήχησε το 112 στον οικισμό Ράγιο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής πυροδότησε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ράγιο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία.

Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω 112 να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανάγκη απομάκρυνσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο ανά τη χώρα.