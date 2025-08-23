Logo Image

Φωτιά τώρα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας – Ήχησε το 112 στον οικισμό Ράγιο

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας – Ήχησε το 112 στον οικισμό Ράγιο

REUTERS/Louiza Vradi

Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής πυροδότησε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ράγιο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία.

Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω 112 να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανάγκη απομάκρυνσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο ανά τη χώρα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube