Καιρός: Η πρόβλεψη για «εισβολή» ζέστης στις αρχές Σεπτεβρίου – Κολυδάς: «Μακρύ θα είναι φέτος το ελληνικό καλοκαίρι»

Μακρύ θα είναι φέτος το ελληνικό καλοκαίρι, καθώς οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες από τις κανονικές ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Όπως σημειώνει ο ίδιος σε ανάρτησή του: «Μακρύ ελληνικό καλοκαίρι… Ο Σεπτέμβριος θα μας βρει με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

«Σκυτάλη με καύσωνα»

«Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης!», αναφέρει από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος ωστόσο διευκρινίζει πως τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής.

Ειδικότερα ο κ. Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του σημειώνει

«Καλό μεσημέρι!

Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι…όπως και να έχει!

