Πέθανε ο Γιώργος Αγοραστάκης – Ανθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Μίκη Θεοδωράκη και εκτελεστής της διαθήκης του

Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 75 ετών, ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη μετά από μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος.

Ο Γιώργος Αγοραστάκης προσωπικός φίλος, συνεργάτης και άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Μίκη Θεοδωράκη, ήταν και ο θεράπων της διαθήκης τού μεγάλου μουσικοσυνθετη, είχε δώσει μεγάλο αγώνα τόσο για τη μνήμη του Μίκη όσο και για τη διάσωση και διάδοση του συνόλου του έργου του.

Άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης

Είχε διατελέσει για 8 χρόνια αντινομάρχης Χανίων καθώς και δημοτικός σύμβουλος Πλατανιά, και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία για τη δράση του όλα αυτά τα χρόνια.

Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Χώρα Χανίων. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε για τον Γιώργο Αγοραστάκη: «Υπηρέτησε με συνέπεια, ακεραιότητα και ήθος την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες των Χανίων, ενώ ως πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη εργάστηκε με αφοσίωση για τη διατήρηση και διάδοση του έργου και της πνευματικής παρακαταθήκης του μεγάλου μας δημιουργού. Η προσφορά του αποτελεί παρακαταθήκη για όλους μας».